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У Сумській області сталася ДТП з автобусом, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 14:59
У Сумській області сталася ДТП з автобусом, є постраждалі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Внаслідок ДТП постраждали 5 людей

В Сумській області сьогодні, 30 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса, в результаті чого постраждали 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, на 34-му кілометрі автошляху Суми-Білопілля-Путивль через негоду та обмежену видимість сталося зіткнення автомобіля Volkswagen та пасажирського автобуса, який здійснював рейс "Суми - Новгород-Сіверський".

Зазначається, що в результаті зіткнення транспортних засобів постраждали водій та четверо пасажирів легкового автомобіля. Потерпілих з легкими та середніми тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ознаками порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу (ч.1 ст. 286 КК України). Наразі причини та обставини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах на перехресті вулиць Реміснича та Курська сталася ДТП з маршруткою, в результаті чого постраждали десять пасажирів. Маршрутка через негоду в'їхала в стовп.

Крім того, у Дніпровському районі Києва на мосту Патона сталась дорожньо-транспортна пригода з участю 5 автомобілів. В результаті ДТП постраждали троє людей.

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