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В Сумской области произошло ДТП с автобусом, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 14:59
В Сумской области произошло ДТП с автобусом, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результате ДТП пострадали 5 человек

В Сумской области сегодня, 30 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего пострадали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, на 34-м километре автодороги Сумы-Белополье-Путивль из-за непогоды и ограниченной видимости произошло столкновение автомобиля Volkswagen и пассажирского автобуса, который осуществлял рейс "Сумы - Новгород-Северский".

Отмечается, что в результате столкновения транспортных средств пострадали водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля. Пострадавших с легкими и средними телесными повреждениями госпитализировали.

По факту аварии открыто уголовное производство по признакам нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства (ч.1 ст. 286 УК Украины). Сейчас причины и обстоятельства аварии расследуются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах на перекрестке улиц Ремесленная и Курская произошло ДТП с маршруткой, в результате чего пострадали десять пассажиров. Маршрутка из-за непогоды въехала в столб.

Кроме того, в Днепровском районе Киева на мосту Патона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей. В результате ДТП пострадали трое людей.

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