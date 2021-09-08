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У Сумській області стався розлив нафти через пошкодження трубопроводу

Автор: Дмитро Левицький

У Сумській області вчора стався розлив нафти через аварію на підприємстві "Охтирканафтогаз". Розлив стався в результаті розгерметизації нафтозбірного колектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держекоінспекцію.

Після отримання інформації про розлив нафти фахівці Держекоінспекції вирушили з позаплановою перевіркою на підприємство. Інспектори виявили два місця розгерметизації колектору Бугруватівського родовища в Охтирському районі.

"Інспекцією встановлено, що загальна площа забруднених земель склала 0,35 га, на яких знаходиться поле з кукурудзою", - розповіли у відомстві.

Фахівці відібрали дві проби ґрунту на забруднених ділянках та одну фонову пробу. Наразі працівники підприємства "Охтирканафтогаз" проводять збір забрудненого нафтою ґрунту.

"Після отримання результатів лабораторних досліджень та нормативно-грошової оцінки земель, Інспекцією буде розраховано шкоду, обумовлену забрудненням ґрунту нафтопродуктами", - додали у відомстві.

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