У Сумській області стався розлив нафти через пошкодження трубопроводу

Після отримання інформації про розлив нафти фахівці Держекоінспекції вирушили з позаплановою перевіркою на підприємство. Інспектори виявили два місця розгерметизації колектору Бугруватівського родовища в Охтирському районі.

"Інспекцією встановлено, що загальна площа забруднених земель склала 0,35 га, на яких знаходиться поле з кукурудзою", - розповіли у відомстві.

Фахівці відібрали дві проби ґрунту на забруднених ділянках та одну фонову пробу. Наразі працівники підприємства "Охтирканафтогаз" проводять збір забрудненого нафтою ґрунту.

"Після отримання результатів лабораторних досліджень та нормативно-грошової оцінки земель, Інспекцією буде розраховано шкоду, обумовлену забрудненням ґрунту нафтопродуктами", - додали у відомстві.