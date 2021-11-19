"Тільки в Державну екологічну інспекцію в Сумській області надійшло оперативне повідомлення про розгерметизацію нафтопроводу Лутище-Качанівка. В результаті аварії на землях біля об'єкта стався розлив нафтової суміші на ділянці зораного поля", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали фахівці екоінспекції для з'ясування обставин події, вимірювання точної площі забрудненої ділянки та відбору проб ґрунту.

Також комісії "Охтирканафтогазу" і "Укрнафти" обстежують територію біля нафтопроводу для встановлення та ліквідації причин аварії.

Фото: у Сумській області стався розлив нафти через аварію на нафтопроводі (t.me/deionline)