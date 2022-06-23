RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумській області стався подвійний підрив на мінах, є жертва і постраждалі

Фото: у Сумській області стався подвійний підрив на мінах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 22 червня, в Сумській області стався подвійний підрив на мінах. В результаті подій одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВК Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, напередодні ввечері в Охтирському районі автомобіль поліцейських підірвався на міні під час патрулювання території. В результаті вибуху двоє співробітників поліції отримали поранення.

Пізніше коли на місці події працювали вибухотехніки і слідчі, пролунав другий вибух. В результаті отримали поранення ще п'ятеро людей.

Одна людина загинула на місці.

Відзначимо, правоохоронці на території Охтирського району підірвалися на міні близько 21: 00.

Нагадаємо, 21 червня росіяни атакували село в Сумській області з дронов-камікадзе. В результаті постраждали чотири людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні