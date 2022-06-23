У Сумській області стався подвійний підрив на мінах, є жертва і постраждалі

У середу, 22 червня, в Сумській області стався подвійний підрив на мінах. В результаті подій одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВК Дмитра Живицького в Telegram .

За його словами, напередодні ввечері в Охтирському районі автомобіль поліцейських підірвався на міні під час патрулювання території. В результаті вибуху двоє співробітників поліції отримали поранення.

Пізніше коли на місці події працювали вибухотехніки і слідчі, пролунав другий вибух. В результаті отримали поранення ще п'ятеро людей.

Одна людина загинула на місці.