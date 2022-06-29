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У Сумській області прикордонники збили ударний дрон з вибухівкою

Фото: у Сумській області прикордонники збили ударний дрон (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Сумській області прикордонники зі стрілецької зброї знешкодили БПЛА. Дрон виявивився з вибухівкою, тож при приземленні вибухнув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Держприкордонслужбу.

У відомстві розповіли, що прикордонний наряд помітив наближення ворожого коптера на одному із напрямків держрубежу. По повітряній цілі був відкритий прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

На місці падіння залишилася чимала вирва. Від самого ж безпілотника майже нічого не залишилося.

Нагадаємо, останнім часом окупанти посилили обстріли у прикордонній зоні Сумської області. Щодня наносять удари з артилерії та авіації, скидають вибухівку з безпілотників.

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Сумская область