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У Сумській області скасували всі заходи на 8 травня

Фото: у Сумській області скасували всі заходи на 8 травня (t me u_now)
Автор: Артур Родивилов

Сумська ОВА скасувала всі заходи на 8 травня через підвищену небезпеку. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже в регіоні було гаряче.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"По області скасовані всі заходи на 8 травня у зв'язку з підвищеною небезпекою. Керівники громад мають довести це до всіх категорій населення", - написав глава ОВА.

Влада закликала людей на Сумській області бути особливо пильними в період 9 травня.

Нагадаємо, 7 травня російська авіація відкрила вогонь по територіях Миропільської та Хотинської громад Сумської області. Під час обстрілу був поранений прикордонник.

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Сумская область