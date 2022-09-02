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У Сумській області через обстріли виникла лісова пожежа

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Суми, П'ятниця 02 вересня 2022 15:51
У Сумській області через обстріли виникла лісова пожежа Фото: лісова пожежа в Сумській області виникла в результаті обстрілу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Краснопільській громаді Сумської області внаслідок обстрілів виникла лісова пожежа. Повідомляється що ліс горить з 11 години ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Пожежі передував артилерійський обстріл. Після 10 ранку росіяни відкрили вогонь по території громади зі ствольної артилерії і мінометів, всього зафіксовано 35 прильотів. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

У Сумській області через обстріли виникла лісова пожежа

Раніше ми писали, що російські окупанти 1 вересня обстріляли п'ять громад Сумської області. Зафіксовано понад 100 прильотів.

Також стало відомо, що "законсервованого" російського агента викрили у Сумській області. Він передавав ФСБ дані про українські військові та прикордонні укріплення.

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