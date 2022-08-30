У Сумській області чоловік отримав рік в'язниці за те, що купував горілку росіянам

Колаборанта засудили до 1 року позбавлення волі, бо під час окупації села він давав росіянам м'ясо та купував горілку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської обласної прокуратури.
Мешканець Охтирського району під час окупації села російською армією виявив бажання добровільно допомагати окупантам.
"Зокрема чоловік різав худобу та передавав їм тушки, а також купляв у селі горілку для військових російської армії", - йдеться у повідомленні.
У суді обвинувачений провину визнав та отримав 1 рік позбавлення волі за колабораційну діяльність.
Нагадаємо, що голова Середино-Будської територіальної громади постане перед судом. За даними слідчих, він планував "здати" місто російським окупантам.
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