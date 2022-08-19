В Сумській області на міні підірвався власник аграрної компанії

За словами Живицького, чоловік їхав у вантажному автомобілі ЗІЛ. Під час руху він розминувся із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину, проігнорувавши попереджувальні таблички. Вантажівка вибухнула, чоловік загинув на місці.

"Це був Дейнека Іван Григорович, мешканець Краснопілля, місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат районної ради. Голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області", - пише Живицький.

Живицький додає, що загиблий перебував в машині один, перевозив зібраний урожай.

Фото: Дейнека Іван Григорович (t.me/Zhyvytskyy/4016)