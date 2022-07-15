В Сумській області на міні підірвався автомобіль: один з цивільних загинув
В Сумській області, між селами Басівка і Юнаківка, автомобіль з двома цивільними підірвався на міні. Один з пасажирів загинув.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Один з пасажирів авто загинув на місці під час вибуху, інший був госпіталізований з важкими травмами, переломами, а також опіками.
Зазначається, що цивільні під час руху вирішили звернути з проїзного шляху та поїхали забороненою дорогою з позначкою "міни".
Фото: в Сумській області на міні підірвався автомобіль (t.me/Zhyvytskyy)
За словами Живицького, більшість територій Сумської області вже обстежені й розміновані.
"Але якщо ви бачите позначку "міни" або "територія замінована" - не варто випробовувати долю і перевіряти цей факт", - пише голова ОВА.
Фото: в Сумській області на міні підірвався автомобіль (t.me/Zhyvytskyy)
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що вчора, 14 липня, у Житомирській області підірвався на міні автомобіль лісників.
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