В Сумській області на міні підірвався автомобіль: один з цивільних загинув

В Сумській області, між селами Басівка і Юнаківка, автомобіль з двома цивільними підірвався на міні. Один з пасажирів загинув.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Один з пасажирів авто загинув на місці під час вибуху, інший був госпіталізований з важкими травмами, переломами, а також опіками.

Зазначається, що цивільні під час руху вирішили звернути з проїзного шляху та поїхали забороненою дорогою з позначкою "міни".

Фото: в Сумській області на міні підірвався автомобіль (t.me/Zhyvytskyy)

За словами Живицького, більшість територій Сумської області вже обстежені й розміновані.

"Але якщо ви бачите позначку "міни" або "територія замінована" - не варто випробовувати долю і перевіряти цей факт", - пише голова ОВА.

Фото: в Сумській області на міні підірвався автомобіль (t.me/Zhyvytskyy)