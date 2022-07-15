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В Сумській області на міні підірвався автомобіль: один з цивільних загинув

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П'ятниця 15 липня 2022 17:34
В Сумській області на міні підірвався автомобіль: один з цивільних загинув Фото: в Сумській області на міні підірвався автомобіль (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Сергій Пишкін

В Сумській області, між селами Басівка і Юнаківка, автомобіль з двома цивільними підірвався на міні. Один з пасажирів загинув.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Один з пасажирів авто загинув на місці під час вибуху, інший був госпіталізований з важкими травмами, переломами, а також опіками.

Зазначається, що цивільні під час руху вирішили звернути з проїзного шляху та поїхали забороненою дорогою з позначкою "міни".

Фото: в Сумській області на міні підірвався автомобіль (t.me/Zhyvytskyy)

За словами Живицького, більшість територій Сумської області вже обстежені й розміновані.

"Але якщо ви бачите позначку "міни" або "територія замінована" - не варто випробовувати долю і перевіряти цей факт", - пише голова ОВА.

Фото: в Сумській області на міні підірвався автомобіль (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що вчора, 14 липня, у Житомирській області підірвався на міні автомобіль лісників.

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