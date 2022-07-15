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В Сумской области на мине подорвался автомобиль: один из гражданских погиб

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Пятница 15 июля 2022 17:34
В Сумской области на мине подорвался автомобиль: один из гражданских погиб Фото: в Сумской области на мине подорвался автомобиль (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумской области, между селами Басовка и Юнаковка, автомобиль с двумя гражданскими подорвался на мине. Один из пассажиров погиб.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Один из пассажиров авто погиб на месте при взрыве, другой был госпитализирован с тяжелыми травмами, переломами, а также ожогами.

Отмечается, что гражданские во время движения решили свернуть с проездного пути и поехали по запрещенной дороге с пометкой "мины".

Фото: в Сумской области на мине подорвался автомобиль (t.me/Zhyvytskyy)

По словам Живицкого, большинство территорий Сумской области уже обследованы и разминированы.

"Но если вы видите пометку "мины" или "территория заминирована" - не стоит испытывать судьбу и проверять этот факт", - пишет глава ОВА.

Фото: в Сумской области на мине подорвался автомобиль (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что вчера, 14 июля, в Житомирской области подорвался на мине автомобиль лесников.

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