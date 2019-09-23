У Сумській області ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми

В Сумській області на міжнародному пункті пропуску "Бачівськ" затримали жінку, яка займалася торгівлею людьми з України в Росію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Повідомляється, що 31-річна мешканка Миколаївської області переправляла дівчат до Росії для надання інтимних послуг.

"Жінка підбирала українок з різних областей через оголошення в мережі інтернет та через своїх спільників "працевлаштовувала" дівчат у московські борделі", - йдеться в повідомленні.

Підозрювану затримали при спробі переправлення через кордон трьох мешканок Кіровоградської області. Стосовно жінки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), їй загрожує тюремний термін до 8 років.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що за даними ОБСЄ, жінки становлять понад 70% жертв торгівлі людьми. При цьому наголошується, що торгівля людьми є третім, після торгівлі зброєю і наркотиками, прибутковості злочином.

Також повідомлялося, що в червні поліція викрила мережу фальшивих реабілітаційних центрів у Донецькій області, де у трудовому рабстві перебувало близько 100 осіб. Організував злочинну діяльність громадянин Росії.