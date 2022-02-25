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У Сумській області тривають бої за Тростянець: чути інтенсивну перестрілку

Автор: RBC.UA

У Сумській області російські війська робили кілька спроб зайняти міста, але ЗСУ відбивали атаки, а в Тростянці Сумської області зараз ведуться бої.

Про це 25 лютого вранці повідомив мер Тростянця Юрій Бова у своєму Фейсбуці.

"У Тростянці зараз йде бій проти танків агресора", - написав він.

За словами міського голови, українські військові відбивають атаку противника. Також чутна інтенсивна перестрілка зі стрілецької зброї.

Також вранці, у четвер, 25 лютого під Черніговом відбито прорив російських військ.

Також стало відомо, що військова техніка Російської Федерації знищена в місті Конотоп у Сумській області. Про це повідомив мер міста Артема Семеніхіна.

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