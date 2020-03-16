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У Сумській області госпіталізували людину з підозрою на коронавірус

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 15:18
У Сумській області госпіталізували людину з підозрою на коронавірус
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі триває обстеження людини

До Сумської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано одну особу з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.

В. о. начальника відділу охорони здоров’я Олена Чумаченко проінформувала, що ситуація з захворюваністю на коронавірусну інфекцію у Сумах є стабільною - хворих на COVID-19 серед сумчан немає, але є підозри.

"За словами посадовиці, протягом вихідних до лікувальних закладів звернулись дві дитини, у яких було відібрано матеріали та відправлені на дослідження. Також в обласній інфекційній лікарні на лікуванні перебуває одна особа з підозрою захворювання на коронавірусну інфекцію, однак наразі триває її обстеження, результати поки що невідомі", - повідомляють у прес-службі.

Нагадаємо, в Офісі президента наразі триває засідання з представниками Кабінету міністрів стосовно заходів щодо протидії пандемії коронавірусу в Україні. Так, співрозмовник видання підтвердив, що засідання стосується поширенню коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні посилили заходи карантину. А завтра парламентарії на позачерговому засіданні мають намір схвалити ряд ініціатив для протидії коронавірусу.

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