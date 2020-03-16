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В Сумской области госпитализировали человека с подозрением на коронавирус

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 15:18
В Сумской области госпитализировали человека с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас продолжается обследование человека

В Сумскую областную инфекционную больницу госпитализирован человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета.

И. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко проинформировала, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Сумах стабильна - больных COVID-19 среди сумчан нет, но есть подозрения.

"По словам чиновницы, на выходных в лечебные учреждения обратились два ребенка, в которых были отобраны материалы и отправлены на исследование. Также в областной инфекционной больнице на лечении находится один человек с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, однако сейчас идет его обследование, результаты пока неизвестны", - сообщают в пресс-службе.

Напомним, в Офисе президента пока продолжается заседание с представителями Кабинета министров о мерах по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Так, собеседник издания подтвердил, что заседание касается распространения коронавируса.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине усилили меры карантина. А завтра парламентарии на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.

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