ru ua
Чт, 17 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Сумській області на 15 березня узгоджені зелені коридори з кількох міст

Новость на русском →
Суми, Вівторок 15 березня 2022 07:25
У Сумській області на 15 березня узгоджені зелені коридори з кількох міст Фото: узгоджені зелені коридори з 5 міст Сумської області (t.me/zsuwar-1)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 15 березня в Сумській області узгоджені зелені коридори з п'яти міст, включаючи Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець і Лебедин. Евакуація пройде з 09:00 до 21:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

"Зелені коридори з міст: Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець, Лебедин узгоджені на сьогодні, вівторок, 15.03.22 р. з 09:00 до 21:00!"- йдеться в повідомленні.

Напрямки руху:

Тростянець - Лубни

(Тростянець, Суми (по об'їзній навколо міста), Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул.Татаренко - вул.Б.Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) - вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

Час виїзду колони: 9:00

Також додаткові автобуси виїдуть з м. Лохвиця, їх час відправлення буде оголошено згодом!

Суми - Лубни

(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Місця збору у Сумах:

Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)

  • БК "Хімік"
  • вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"
  • "Більбоу" на пр. Курському
  • ТЦ "Мануфактура"

Час збору буде уточнено згодом, попередньо - 13:00.

Загальний час початку руху колони - 9:00.

Пізніше Живицький повідомив, що час виїзду із Сум - 19:30.

Лебедин - Лубни

(Ворожба (Лебединська громада) - Бишкинь - Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Місце збору: м. Лебедин, вул. Сумська 12.

Час виїзду колони: 9:00

Конотоп - Лубни

(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Час виїзду колони: 9:00

Місце: площа перед міськрадою

Шостка - Лубни

(Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Час виїзду колони: 9:00

Місце: площа перед міськрадою

В евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. В першу чергу в автобуси сідають вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку.

З домашніми улюбленцями людей до евакуаційних автобусів беруть.

Нагадаємо, Живицький говорив про те, що з Сум виїхало з 9 березня близько 10 тисяч приватних авто, в яких знаходилося близько 40 тисяч осіб. Також було організовано 85 автобусів, в яких виїхало близько 4 тисяч осіб.

Ми також писали про те, що російсько-окупаційні війська зривають евакуацію цивільних осіб гуманітарними коридорами в Луганській області. Ворог обстрілює низку населених пунктів.

Масовані обстріли відбуваються в Кремінній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній та Гірському.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Війна Росії проти України
NEWS
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
DAILY
Сергій Марченко: У нас бюджет воєнного часу. Пенсії, зарплати та соцвиплати у пріоритеті
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сергій Марченко: У нас бюджет воєнного часу. Пенсії, зарплати та соцвиплати у пріоритеті