В Сумской области появился новый эвакуационный маршрут для лиц, выезжающих из оккупации

С 17 ноября для украинцев, которые возвращаются с оккупированных территорий через контрольно-пропускной пункт "Покровка", действует новый автобусный маршрут Сумы - Полтава - Днепр.

Всего сейчас действуют три эвакуационных маршрута (один железнодорожный и два автобусных).

Фото: Эвакуационный центр (facebook.com/sumska.oda)

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, чтобы эти люди попадали в комфортные условия, получали необходимую помощь.

"Недавно провел переговоры с главой делегации Международного комитета Красного Креста в Украине о возможности транспортировки людей, которые вынуждены почти 2 км добираться пешком до украинского пункта пропуска. Особенно трудно преодолеть этот участок пожилым людям, тем, которые имеют проблемы со здоровьем, детям. Спасибо всем благотворительным организациям, международным партнерам, которые помогают нам обеспечивать эвакуационные мероприятия", - сказал он.

Въезд в Сумскую область со стороны РФ

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в августе сообщала, что сейчас работают два гуманитарных коридора, через которые украинцы могут попасть в Украину из России и Беларуси. Они расположены в Сумской области и Волыни.

Позже в правительстве сообщали, что украинцы, эвакуируемые с временно оккупированных территорий, могут вернуться на территорию Украины через пункт пропуска Колотиловка (РФ) - Покровка (Украина).