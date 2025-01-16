В Сумской области обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101 (фото)

В Сумской области обнаружили российскую крылатую ракету Х-101. Взрывотехники обезвредили боевую часть ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области.
Отмечается, что сбитая вражеская ракета была обнаружена неподалеку от одного из сел в Сумской области. Во время падения она не взорвалась. Ракету обезвреживала мобильная группа управления взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Сумской области.
Как сообщили в полиции, сотрудники управления взрывотехнической службы по приезду установили тип ракеты. Это была российская крылатая ракета Х-101. Эта ракета класса "воздух - земля" весит 2200 килограммов и имеет мощную боевую часть весом 400 килограммов.
Мобильная группа взрывотехников полиции провела обезвреживание боевой части ракеты и вывезла ее от домов.
"Первое, что надо сделать, в случае обнаружения любого взрывоопасного предмета, - отойти от находки не менее чем на сотню метров и сообщить о ней в органы власти, военных или полицию", - напомнили в полиции.
Фото: в Сумской области обезвредили российскую ракету Х-101 (t.me/police_su_region)
Напомним, под утро 15 января российские оккупанты выпустили по Украине ракеты. По сообщению Воздушных сил ВСУ, россияне направили против Украины баллистическую ракету Искандер-М/KN, семь крылатых ракет Х-22/32, четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и 27 крылатых ракет Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
Силы ПВО уничтожили 23 крылатые ракеты Х-101, три "Калибры" и четыре Х-59/Х-69.
Оккупанты направили удар на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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