В Сумской области обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101 (фото)

Отмечается, что сбитая вражеская ракета была обнаружена неподалеку от одного из сел в Сумской области. Во время падения она не взорвалась. Ракету обезвреживала мобильная группа управления взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Как сообщили в полиции, сотрудники управления взрывотехнической службы по приезду установили тип ракеты. Это была российская крылатая ракета Х-101. Эта ракета класса "воздух - земля" весит 2200 килограммов и имеет мощную боевую часть весом 400 килограммов.

Мобильная группа взрывотехников полиции провела обезвреживание боевой части ракеты и вывезла ее от домов.

"Первое, что надо сделать, в случае обнаружения любого взрывоопасного предмета, - отойти от находки не менее чем на сотню метров и сообщить о ней в органы власти, военных или полицию", - напомнили в полиции.

Фото: в Сумской области обезвредили российскую ракету Х-101 (t.me/police_su_region)