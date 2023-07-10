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В Сумской области решили эвакуировать жителей из зоны в 5 км от границы

Фото: в Сумской области решили эвакуировать жителей из зоны в 5 км от границы (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Сумской области проведут эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией. Она связана с увеличением артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"Постоянные артиллерийские обстрелы пограничных общин, интенсивность которых в последнее время существенно увеличилась, разрушают инфраструктуру, объекты обеспечения жизнедеятельности, частные дома. А главное - погибают наши люди", - отметил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Он отметил, что если брать статистику в целом, то с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибли 35 гражданских лиц, то за последний месяц - 17 человек, из которых 1 ребенок.

Артюх также отметил, что гражданские люди на пограничье гибнут не только от артиллерийских обстрелов.

"Наглое убийство лесников в Свеской общине и жителей Шалыгинского общества - дело рук российских ДРГ, которые в последнее время все чаще заходят на нашу территорию", - добавил глава ОВА.

В то же время нахождение в пятикилометровой зоне гражданских жителей не позволяет ВСУ эффективно реагировать на враждебные действия, адекватно действовать в ответ, ведь это будет подвергать гражданских на еще большую опасность.

"Исходя из этого, Советом обороны Сумской области принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации", - констатировал он.

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эвакуацияСумская область