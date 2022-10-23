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В Сумской области будут выключать свет без предупреждений

Фото: в Сумской области будут выключать свет без предупреждений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Энергетики в течение дня будут выключать свет в населенных пунктах Сумской области без предварительного уведомления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Он советует жителям заранее подготовиться к возможному отсутствию электроэнергии - зарядить гаджеты, приготовить еду.

При этом по состоянию на 9:30 аварийных отключений в Сумской области нет.

Напомним, вчера в результате атак россиян жители ряда областей остались без электроэнергии. В частности, перебои наблюдались и в Сумской области.

Кроме того, вчера россияне обстреляли шесть общин в Сумской области, женщина получила ранения.

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Сумская областьЭлектроэнергия