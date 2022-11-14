В Сумской области изготовят 700 бронежилетов из стали "Метинвеста"
Компания "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" передала в Сумскую область бронесталь собственного производства. Это 1400 бронепластин, из которых сделают 700 бронежилетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Facebook.
Как известно, ранее группа передала для ВСУ и других силовых структур более 150 тыс. готовых бронежилетов. Также из спецстали металлурги производят модульные укрытия для военных, представляющих собой полевое жилье.
Напомним, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы SCM регулярно помогают ВСУ.
В частности, было передано более двух тысяч дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего и т.д.
Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн, и ежедневно эта цифра растет.