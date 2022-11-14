ua ru
Пн, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумской области изготовят 700 бронежилетов из стали "Метинвеста"

Новина українською →
Понедельник 14 ноября 2022 16:39
В Сумской области изготовят 700 бронежилетов из стали "Метинвеста" Фото: в Сумской области изготовят 700 бронежилетов из стали "Метинвеста" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Компания "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" передала в Сумскую область бронесталь собственного производства. Это 1400 бронепластин, из которых сделают 700 бронежилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Facebook.

Как известно, ранее группа передала для ВСУ и других силовых структур более 150 тыс. готовых бронежилетов. Также из спецстали металлурги производят модульные укрытия для военных, представляющих собой полевое жилье.

Напомним, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы SCM регулярно помогают ВСУ.

В частности, было передано более двух тысяч дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего и т.д.

Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн, и ежедневно эта цифра растет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест
NEWS
Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters
Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters
DAILY
Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине