В Сумской области во время тревоги раздались взрывы. Сработала ПВО

В среду, 1 марта, в Сумской области раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам", - добавили в ОВА.

Это был результат работы противовоздушной обороны в регионе.

Напомним, что сегодня, 1 марта, в Украине объявлена воздушная тревога.

В Киеве и области сегодня, 1 марта объявили тревогу. Мониторинговые группы извещают о "неустановленном объекте" в воздухе.

Причиной последней тревоги в Киеве и области стал воздушный объект в небе. Речь идет о БПЛА.

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