В Сумской области ищут диверсантов: жителей просят сообщать о подозрительных лицах

"Учитывая правовой режим военного положения, который введен на территории нашего государства и с учетом приграничного расположения Сумской области, на территории региона продолжаются комплексные контрдиверсионные меры. Они направлены на предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства", - говорится в сообщении .

Жителей области просят сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным неудобствам и ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мер.

При имеющейся информации о подозрительных лицах, находящихся в регионе, особенно, если таковые интересуются расположением военных и стратегически важных объектов, подразделений Сил обороны и т.п., необходимо звонить по телефону на круглосуточную линию доверия Управления СБУ в Сумской области, по номеру: 0891-200- 533 или сообщать по электронному адресу: usbu_sum@ssu.gov.ua.

Ситуация в Сумской области

В Сумской области начали усиленно работать над возведением фортификационных сооружений. Такую задачу дал президент Украины Владимир Зеленский.

Председатель Сумской обласной администрации Владимир Артюх отметил, что Сумская область в 2024 году продолжает выполнять задачи, которые определил Зеленский. В первую очередь, они касаются обороноспособности и защиты населения области.

"Главным приоритетом, который определил верховный главнокомандующий, является строительство фортификационных сооружений. Проект такого масштаба, который будет реализовываться в этом году, в Сумской области до сих пор не был. Задача должна быть выполнена и это ответственность каждого руководителя района, общины", - отметил он.

По его словам, в 2024 году по-прежнему будут принимать все меры для того, чтобы не допустить нарушения в использовании бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений. Также при строительстве будут соблюдены стандарты качества и эффективности.