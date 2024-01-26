В Сумской области начали очередной этап строительства оборонительных сооружений (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию .

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что на текущий момент наращиваются боевые возможности оборонительных рубежей в регионе.

"Сейчас определены 5 заказчиков работ, 11 исполнителей во всех районах Сумской области, которые строят фортификационные сооружения", - говорится в заявлении.

По его словам, работы на объектах продолжаются согласно графику и должны быть выполнены в определенный срок.

Кто помогает со строительством обороны

В прошлом году Сумская область строила фортификационные сооружения за средства областного и местных бюджетов. Регион имеет самую длинную границу с врагом, более 560 километров.

Фото: Строительство оборонительных рубежей (facebook.com/sumska.oda)

Сегодня проводятся все необходимые процедуры по заключению договоров на продолжение таких работ с определением соответствующих требований к срокам и качеству выполнения.

"Проект масштабный, поэтому на помощь Сумской области пришли Львовская, Тернопольская области, город Киев. Также своих подрядчиков предоставляют Министерство обороны Украины и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Совместными усилиями, убежден, мы выполним все поставленные задачи", - отметил начальник Сумской ОВА.

Усиление обороны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее проводил ряд важных совещаний в Запорожье. В частности обсудил вопросы укрепления приграничных территорий.

Он обсудил вопросы укрепления на всех основных направлениях, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. По его словам, это касается отдельных направлений в Донецкой, Харьковской областях, а также Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская и Ровенская области. Еще он упомянул Херсонскую область и Волынь.

Недавно правительство Украины выделило рекордную сумму денег на обустройство оборонительных рубежей. Речь идет о 17,5 млрд гривен, которые направят на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений.