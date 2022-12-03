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В Сумской области российские войска уничтожили склады агропредприятия

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Сумская область, Суббота 03 декабря 2022 16:43
В Сумской области российские войска уничтожили склады агропредприятия Фото: в Сумской области российские войска уничтожили склады агропредприятия (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вчера, 2 декабря, в Сумской области российские захватчики уничтожили склады агропредприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"На фото - последствия вчерашнего обстрела приграничного села Зноб-Новгородской общины. Вдребезги разрушенные склады и ангары принадлежат одному из местных агропредприятий", - написал Живицкий.

Отмечено, что россияне ударили по ним из САУ. 24 снаряда разорвались на территории хозяйства.

По словам главы ОВА, оккупанты не впервые обстреливают именно эти склады, несколько дней назад уже были попадания в них. В этот раз от помещений аграриев почти ничего не осталось.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в пятницу, 2 декабря, российские военные атаковали Сумскую область. В результате обстрелов кафиров пострадало хозяйство в одной общине.

Также ранее мы писали, что российские войска при обстреле приграничных населенных пунктов в Сумской области выпустили в течение четверга, 1 декабря, по пяти общинам 180 снарядов и мин.

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