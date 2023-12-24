В Сумской области семья отравилась угарным газом, есть погибшие

Вчера, 23 декабря, в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. Есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Сумской области.
Информация об отравлении угарным газом поступила в 20:35.
"23 декабря, в 20:35 поступила информация об отравлении угарным газом семьи из 4-х человек в одном из помещений многоквартирного дома в городе Глухов", - пишет ГСЧС.
Согласно предварительной информации, среди погибших мужчина и его сын. Жена и дочь сейчас находятся в больнице.
Угарный газ образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Он не имеет цвета, запаха или вкуса. Среди симптомов поражения:
Как уберечь себя от отравления:
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