В Сумській області родина отруїлась чадним газом, є загиблі

Вчора, 23 грудня, в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Сумській області.
Інформація про отруєння чадним газом надійшла о 20:35.
"23 грудня, о 20:35 надійшла інформація про отруєння чадним газом родини з 4-х осіб в одному із помешкань багатоквартирного будинку в місті Глухів", - пише ДСНС.
Згідно з попередньою інформацією, серед загиблих чоловік та його син. Дружина та донька наразі перебувають у лікарні.
Чадний газ утворюється внаслідок горіння в умовах браку кисню. Він не має кольору, запаху чи смаку. Серед симптомів ураження:
Як вберегти себе від отруєння:
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