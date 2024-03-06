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В Сумской области РФ впервые применила кассетные авиабомбы, заминированы два села

Фото: в Сумской области РФ впервые применила кассетные авиабомбы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты впервые атаковали Сумскую область касетными авиабомбами. С воздуха захватчики заминировали два села в Шосткинском районе.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, ситуация наращивается, в частности, с 1 января значительно увеличилось количество ударов по некоторым средствам поражения, таким, как дроны-камикадзе, ударные дроны.

"Особенно нас беспокоит, увеличилось в несколько раз применение тактической авиации по отношению к управляемым авиабомбам. Кстати, вчера были применены впервые по территории Сумской области кассетные авиационные бомбы", - отметил глава ОВА.

По данным Артюха, оккупанты с воздуха заминировали два населенных пункта в Шосткинском районе - Старая Гута и Марчихина Буда.

"Сегодня силы безопасности работают по разминированию", - констатировал он.

Для справки

Село Старая Гута находится на берегу реки Уличка. Село окружено большим лесным массивом. В 3 км от села проходит граница с Россией. В свою очередь, село Марчихина Буда находится в меньше, чем 3 км от границы с Россией.

 

Обстрел Сум

Российские оккупанты в ночь на 6 марта атаковали Украину. "Прилеты" зафиксированы в Сумах, Харьковской, Днепропетровской областях. В частности, в Сумах зафиксированы три попадания по разным адресам: по объекту инфраструктуры, два - по гражданским объектам. Семь человек получили ранения, в том числе и 10-летний мальчик.

Как уточнили в Воздушных силах оккупанты запустили по Украине не только дроны, но и ракеты С-300. В частности, пять ракет были запущены с времменно оккупированной Донецкой областти, а дроны - сразу с четырех направлений, в том числе Крыма. ПВО удалось сбить 38 из 42 вражеских БПЛА. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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Сумская область