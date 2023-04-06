В четверг, 6 апреля, Александр Панченко был представлен в качестве нового руководителя Сумской областной прокуратуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генпрокурора.

"Александр Панченко имеет достаточный опыт для обеспечения надлежащей реализации функций прокуратуры и выполнения поставленных задач в условиях военного положения в приграничной области", - говорится в сообщении.

Панченко родился в 1979 году. Он окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в 2001 году. В правоохранительных органах он работает более 22 лет, из которых 16 лет занимал руководящие должности. До назначения руководителем работал первым заместителем руководителя Сумской областной прокуратуры.

По словам первого заместителя Генпрокурора Алексея Хоменко, Сумская область постоянно подвергается обстрелам с территории государства-агрессора. Именно поэтому одной из первых задач прокуратуры является сбор и фиксация доказательств военных преступлений, совершенных РФ.

"В фокусе внимания также противодействие преступлениям против основ национальной безопасности. Среди приоритетов – борьба с коррупцией, хищением государственного бюджета и экономическими преступлениями", - сказал Хоменко.

Фото: В Сумской области назначен новый руководитель прокуратуры (t.me/pgo_gov_ua)