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В Запорожской области назначили нового руководителя прокуратуры

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Запорожская область, Четверг 06 апреля 2023 16:51
В Запорожской области назначили нового руководителя прокуратуры Фото: Сергей Спильнык (zap.gp.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Новым руководителем Запорожской областной прокуратуры стал Сергей Спильнык. Сегодня заместитель генпрокурора Антон Войтенко представил его коллективу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру.

Войтенко отметил, что Спильнык долгое время работает в органах прокуратуры и имеет достаточный опыт для обеспечения надлежащей реализации и выполнения возложенных на него обязанностей.

Заместитель генпрокурора озвучил Спильныку приоритетные задачи, в том числе оперативное и эффективное документирование и расследование российских военных преступлений на территории Украины, противодействие преступлениям против основ нацбезопасности. В числе приоритетов он также выделил борьбу с коррупцией и контрабандой.

Войтенко подчеркнул, что достижение результатов возможно только путем слаженной и эффективной работы правоохранительных органов и прокуратуры.

Спильнык поблагодарил за доверие и заверил, что будет прилагать максимум усилий для эффективной и результативной защиты прав и свобод граждан и интересов государства, а также выполнения задач, которые ставит перед ним страна и народ.

Спильнык родился в 1977 году. Он закончил Запорожский государственный университет. В органах прокуратуры работает с 1998 года. До назначения с декабря 2020 года занимал должность заместителя руководителя Днепропетровской областной прокуратуры.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Станислав Гущесов стал новым руководителем Черниговской областной прокуратуры.

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