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В Сумской области пограничники сбили вражеский дрон

Воскресенье 04 февраля 2024 21:04
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В Сумской области пограничники сбили вражеский дрон Иллюстративное фото: в Сумской области пограничники сбили вражеский дрон (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники сбили вражеский дрон в Сумской области в субботу, 3 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, пограничный наряд выполнял боевое задание в одном из направлений госграницы и заметил приближение вражеского коптера.

"Охранники границы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате точного попадания дрон-камикадзе взорвался в воздухе", - говорится в сообщении.

Ситуация в Сумской области

В последнее время ситуация в приграничной области резко обострилась. 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты.

А 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек. Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.

Напомним, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.

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