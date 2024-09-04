В Сумской области планируют провести эвакуацию из Глухова. В городе десятки тысяч людей
Власти Сумской области решили провести эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов, в том числе города Глухова. Речь идет о десятках тысяч людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Владимира Артюха в эфире телемарафона.
По его словам, в Сумской области эвакуируют жителей нескольких населенных пунктов, включая Глуховскую и Эсманскую общины, а также пять населенных пунктов Шосткинского и Конотопского районов.
"Было принято решение на Совете обороны области и сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухов и Глуховской общины. Это очень большое количество - десятки тысяч человек", - отметил Артюх.
По словам главы ОВА, с начала года россияне нанесли почти 11 тысяч ударов по территории Сумской области. Враг целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру региона, в том числе образовательные учреждения, а жертвами становятся мирные граждане, среди которых дети.
Эвакуация в Сумской области
Напомним, с начала лета Россия нанесла более двух тысяч ударов по территории Сумской области. Оккупанты применяли ракеты, артиллерию, КАБы, ударные дроны и минометы.
В связи с этим власти решили провести эвакуацию из приграничных населенных пунктов области.
В частности, по словам главы МВД Игоря Клименко, первоочередной эвакуации подлежат 183 населенных пункта Сумской области.
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