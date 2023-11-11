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В Сумской области подростки разгромили вагон поезда, их задержали

Конотоп, Суббота 11 ноября 2023 13:18
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В Сумской области подростки разгромили вагон поезда, их задержали Фото: в Сумской области подростки разгромили вагон поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Двое подростков разгромили вагон поезда в Сумской области. Ущерб от действий несовершеннолетних составляет более 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Отмечается, что подростки разбили вагон поезда Конотоп - Хутор-Михайловский вечером 10 ноября. Во время рейса около 22:00 подростки выбили два окна и выломали около десяти сидений.

Во время остановки на станции Брюловецкий локомотивная бригада поезда задержала подростков и передала их правоохранителям.

"По предварительным подсчетам, железной дороги нанесен ущерб более чем на 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Не первый подобный случай

"Укрзализныця" заявила, что обеспокоена таким поведением пассажиров, ведь это уже второй за последнее время подобный случай.

Так, 28 октября подростки в Киевской области повредили пригородный поезд Яготин - Киев. Злоумышленниками оказались подростки 2008-2009 годов рождения, ученики 8 класса лицея в Бориспольском районе.

Полиция задержала несовершеннолетних. Детей вместе с родителями и преподавателями пригласили к правоохранителям для составления протокола.

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