В Сумской области почти 170 прилетов в сутки: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 20 сентября неоднократно обстреливали Сумскую область. В военной администрации зафиксировали около 170 прилетов по общинам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Россияне сегодня в течение дня обстреливали 7 общин Сумщины. Зафиксировано около 170 прилетов из минометов, ствольной артиллерии, гранатометов, РСЗО, а также 5 пулеметных очередей", - заявил Живицкий.
По словам главы области, пострадали медицинское учреждение, линии электропередач, домовладения мирных жителей и погибли домашняя птица и коза.
Напомним, что ранее российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Всего было 52 прилета. В результате атаки погиб мужчина.
Позже, оккупанты обстреливали 3 общины Сумской области. Россияне били из САУ.
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