В Сумской области хотят эвакуировать детей из 30-км зоны от границы

Соответствующее заявление сделал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх во время встречи с омбудсменом по правам человека Дмитрием Лубинцем.

"Я думаю, что максимально практически всех детей из 13-км зоны мы должны эвакуировать в более безопасные места. Для этого мы строим, по поручению Совета нацбезопасности, защитные сооружения. Мы увеличили их до 40% по отношению к тому, что было в июле", - сказал он.

По словам главы ОВА, из 5-километровой зоны от российской границы эвакуировали более 600 детей. Теперь из-за увеличения обстрелов со стороны оккупантов зону эвакуации хотят расширить до 30 км.

Ситуация в Сумской области

Напомним, что российская армия захватила часть Сумской области в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако регион был полностью уволен в марте-апреле.

После этого российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы из минометов, артиллерии, дронов и другого вооружения.

Так, 26 октября из-за российских обстрелов погиб 16-летний парень. Этой ночью оккупанты также атаковали Сумскую область дронами-камикадзею Силы ПВО сбили 2 "Шахеда".