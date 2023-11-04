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В Сумской области хотят эвакуировать детей из 30-км зоны от границы

Фото: в Сумской области хотят эвакуировать детей из 30-км зоны от границы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области хотят эвакуировать всех детей из зоны 30 километров от границы с Россией. Причиной тому стало увеличение количества обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Соответствующее заявление сделал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх во время встречи с омбудсменом по правам человека Дмитрием Лубинцем.

"Я думаю, что максимально практически всех детей из 13-км зоны мы должны эвакуировать в более безопасные места. Для этого мы строим, по поручению Совета нацбезопасности, защитные сооружения. Мы увеличили их до 40% по отношению к тому, что было в июле", - сказал он.

По словам главы ОВА, из 5-километровой зоны от российской границы эвакуировали более 600 детей. Теперь из-за увеличения обстрелов со стороны оккупантов зону эвакуации хотят расширить до 30 км.

 

Ситуация в Сумской области

Напомним, что российская армия захватила часть Сумской области в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако регион был полностью уволен в марте-апреле.

После этого российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы из минометов, артиллерии, дронов и другого вооружения.

Так, 26 октября из-за российских обстрелов погиб 16-летний парень. Этой ночью оккупанты также атаковали Сумскую область дронами-камикадзею Силы ПВО сбили 2 "Шахеда".

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