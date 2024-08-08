В Сумской области из-за авиаудара РФ погибли братья: одному из них 6 лет

Российские войска нанесли авиаудар по Сумской области. Погибли два брата - шести и 23 лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Сумскую облпрокуратуру и комментарий главы Сумской ОВА Владимира Артюха в эфире телемарафона.
По данным следствия, 8 августа около 11:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиаудара по гражданской инфраструктуре Юнаковской общины Сумского района.
"В результате атаки окупантов 6-летний и 23-летний родные братья погибли", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как отметил глава ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, оккупанты обстреляли село Могрица. Россияне атаковали населенный пункт КАБами. По его данным, погибшие находились во дворе школы, которая также была уничтожена авиаудром.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ситуация в Сумской области
В Сумах на ближайшие дни перевели на дистанционную работу детские сады, а также ограничили больницу. Регион находится под постоянными обстрелами РФ.
Напомним, уже несколько дней в приграничье Сумской и Курской областях идут бои. В частности, столкновения уже ведутся на территории Суджи Курской области, контроль над дорогами вокруг города войска РФ потеряли. Также россияне жалуются, что ВСУ якобы уже подошли к поселку Коренево.
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