В Сумской области из-за авиаудара РФ погибли братья: одному из них 6 лет

По данным следствия, 8 августа около 11:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиаудара по гражданской инфраструктуре Юнаковской общины Сумского района.

"В результате атаки окупантов 6-летний и 23-летний родные братья погибли", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как отметил глава ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, оккупанты обстреляли село Могрица. Россияне атаковали населенный пункт КАБами. По его данным, погибшие находились во дворе школы, которая также была уничтожена авиаудром.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).