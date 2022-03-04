Сумська ТЕЦ працює в штатному режимі, - міськрада

"Повідомляємо, що Сумська ТЕЦ працює в штатному режимі. Працюють всі котельні, за виключенням котельні на вул. Нижньосироватська (Хіммістечко). Підключені від неї споживчі тимчасово переключені на ТЕЦ", - говориться в дописі.

Працівники роблять все можливе, аби забезпечити мешканців міста теплом і водою.

В комендантську годину аварійна бригада виконуватиме налагоджувальні роботи на ЦТП, для забезпечення мешканців останніх поверхів багатоповерхівок холодною водою.

Гаряче водопостачання до ранку 5 березня буде відсутнє.