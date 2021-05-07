Сумська область останньою в Україні виходить з "червоної" зони карантину

Сумську область виводять із "червоної" зони карантину. Відзавтра в Україні немає жодної області, яка має "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 8 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області", - написав Немчінов.
На території регіону встановлено "жовту" зону карантину.
РБК-Україна писало, що Сумська область незабаром може вийти з "червоної" зони епідемічної небезпеки. Міністерство охорони здоров'я вже готує відповідне подання про виведення області.
Нагадаємо, Запорізьку і Полтавську області з 7 травня вивели з "червоної" зони карантину.