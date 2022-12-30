Сумская область утром подверглась массированному обстрелу: зафиксировано 60 "прилетов"

Российские войска утром 30 декабря массированно обстреляли Сумскую область из минометов. В регионе зафиксировано 60 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Так, вчера вечером оккупанты россияне из минометов обстреляли Шалыгинскую общину. Было 15 "прилетов". Также около полуночи враг 19 раз ударил из артиллерии по Зноб-Новгородской общине.
Утром 30 декабря противник из минометов атаковал Миропольскую общину. Там зафиксировали 60 "прилетов".
Информация о последствиях уточняется, заявил Живицкий.
Напомним, вчера россияне в очередной раз обстреляли пограничные с РФ территории Сумской области. Оккупанты применили минометы, беспилотники и даже вертолет.
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