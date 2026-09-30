RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Сумы частично обесточены после обстрела

16:25 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: ДТЭК ремонтирует линии электропередач (Getty Images)

После российского обстрела часть Сум обесточена. Идут ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления "Сумыоблэнерго" в Telegram и начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко в Telegram.

Сумы без света

В 15.55 организация предупредила потребителей электроэнергии об аварийном обесточении в результате ударов армией РФ.

"Работаем над восстановлением распределения электроэнергии!" - отметили в "Сумыоблэнерго".

Обстрел Сум

Позже Кривошеенко рассказал о российских авиаударах шестью КАБами по Сумам и Сумской громаде.

"Зафиксировано попадание на 3 локациях Ковпаковского района города и в Песчанском старостате. Предварительно ранения получили около 6 человек, находившихся в частном жилищном секторе", - говорит он.

Враг поразил:

  • объекты городской инфраструктуры,
  • частные дома,
  • гражданское промышленное предприятие.

Кривошеенко подтвердил, что есть перебои в электроснабжении.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 29 сентября сбросили четыре КАБа на Сумы. Удар пришелся и по зданию школы. В городе есть погибшие и раненые.

Кроме того, 27 сентября российские захватчики совершили новую атаку на Сумы, в результате которой погибли двое мирных жителей города, среди них - ребенок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
СумыВойна России против Украины