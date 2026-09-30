Сумы частично обесточены после обстрела

Сумы без света

В 15.55 организация предупредила потребителей электроэнергии об аварийном обесточении в результате ударов армией РФ.

"Работаем над восстановлением распределения электроэнергии!" - отметили в "Сумыоблэнерго".

Обстрел Сум

Позже Кривошеенко рассказал о российских авиаударах шестью КАБами по Сумам и Сумской громаде.

"Зафиксировано попадание на 3 локациях Ковпаковского района города и в Песчанском старостате. Предварительно ранения получили около 6 человек, находившихся в частном жилищном секторе", - говорит он.

Враг поразил:

объекты городской инфраструктуры,

частные дома,

гражданское промышленное предприятие.

Кривошеенко подтвердил, что есть перебои в электроснабжении.