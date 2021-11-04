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Зуміли "перегорнути сторінку". Україна та Рада Європи можуть розвивати відносини, - Кулеба

Автор: РБК-Україна

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Рада Європи можуть продовжувати спільну роботу, бо зуміли "перегорнути сторінку" та подолати турбулентність у відносинах. Вона була викликана необґрунтованим та безпідставним поверненням російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за участю голови МЗС Дмитра Кулеби спільно з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Буріч.

За словами глави МЗС, Україна та Рада Європи налагодили відносини у тому числі й завдяки принциповій позиції генсекретаря Ради.

"Можемо на повній швидкості надолужувати втрачене та розвивати відносини з Радою Європи на користь і України, і Європи загалом", - додав він.

Крім того, Кулеба на зустрічі з Пейчинович-Бурич домовилися про початок спільної роботи з підготовки плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки.

Нагадаємо, 3 листопада генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Буріч прибула до Києва. У столиці із візитом вона пробуде до 5 листопада.

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Дмитро КулебаРада Європи