Під Сумами російські танки розстріляли автобус з цивільними, - ОДА

В Сумській області російські військові розстріляли з танків автобус з цивільними. Інформація щодо постраждалих поки уточнюється.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Обстріл стався між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район.

"Російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають. Місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть", - написав чиновник.

Зараз сімейні лікарі пішки із амбулаторії виходять їм на зустріч, на місце розстрілу.

"Будуть намагатися надавати їм медичну допомогу до приїзду швидкої. Інформація перевірена. Деталі згодом", - додав Живицький.