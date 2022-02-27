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Під Сумами російські танки розстріляли автобус з цивільними, - ОДА

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Сумська область, Неділя 27 лютого 2022 11:07
Під Сумами російські танки розстріляли автобус з цивільними, - ОДА Фото: Ситуація в Сумах (facebook.com/sumska.oda)
Автор: Світлана Мащенко

В Сумській області російські військові розстріляли з танків автобус з цивільними. Інформація щодо постраждалих поки уточнюється.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Обстріл стався між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район.

"Російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають. Місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть", - написав чиновник.

Зараз сімейні лікарі пішки із амбулаторії виходять їм на зустріч, на місце розстрілу.

"Будуть намагатися надавати їм медичну допомогу до приїзду швидкої. Інформація перевірена. Деталі згодом", - додав Живицький.

Раніше ми писали, що українці зупиняють танки без жодного пострілу, а також закидують ворожу техніку коктейлями "Молотова".

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