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Під Сумами відбулися бойові зіткнення, є загиблі, - ОДА

Автор: Світлана Мащенко

Сумська продовжує протистояти російському окупантові на дванадцятий день війни. 6 і 7 березня у місті та області відбулися бойові зіткнення. На жаль, є загиблі.

Про це розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Очільник області доповів про ситуацію станом на 16:00 7 березня.

6 березня у Сумах відбулися бойові зіткнення. Є загиблі. 7 березня зіткнення сталися під Сумами, також є загиблі.

Детальну інформацію Живицький пообіцяв повідомити згодом.

Крім того внаслідок бомбардування Лебедина 5 березня зруйнована електропідстанція, підприємство "Лебединський хлібзавод", АЗС.

"Вибиті вікна у будинках. В місті лише частково відновлено елетропостачання, в ряді населених пунктів Лебединської ОТГ воно відсутнє вже третю добу. У місті працюють аварійні бригади "Обленерго", - говориться в поідомленні.

Крім того у Краснопіллі відсутній мобільний зв'язок.

Про те, що відбувається в Сумах і області, ви можете дізнатися з нашого онлайн.

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