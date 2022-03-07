Під Сумами відбулися бойові зіткнення, є загиблі, - ОДА

Очільник області доповів про ситуацію станом на 16:00 7 березня.

6 березня у Сумах відбулися бойові зіткнення. Є загиблі. 7 березня зіткнення сталися під Сумами, також є загиблі.

Детальну інформацію Живицький пообіцяв повідомити згодом.

Крім того внаслідок бомбардування Лебедина 5 березня зруйнована електропідстанція, підприємство "Лебединський хлібзавод", АЗС.

"Вибиті вікна у будинках. В місті лише частково відновлено елетропостачання, в ряді населених пунктів Лебединської ОТГ воно відсутнє вже третю добу. У місті працюють аварійні бригади "Обленерго", - говориться в поідомленні.

Крім того у Краснопіллі відсутній мобільний зв'язок.