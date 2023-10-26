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В Сумах утром проводят более 10 обысков, в том числе в горсовете

Фото: в Сумах 26 октября проводят 12 обысков, в том числе в горсовете (wikipedia_org)
Автор: Наталия Гурковская

В Сумах 26 октября проводятся обыски в горсовете, в частности, у исполняющей обязанности городского головы Юлии Павлик. Всего в городе проходят 12 обысков, в том числе у предпринимателей и на коммунальных предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

На данный момент, как пишет издание, проверяются факты того, что ряд субъектов хозяйственной деятельности по предварительному сговору с должностными лицами Сумского городского совета присваивают бюджетные средства, выделенные на приобретение товарно-материальных ценностей.

Задержание бывшего мэра Сум

Украинские правоохранители задержали городского голову Сум Александра Лысенко. Его поймали на получении взятки 2 октября. Кроме него, также был задержан директор Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.

Правоохранители рассказали, что деньги чиновникам передавали за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия. Их разоблачили "на горячем" во время получения последнего транша - 1,4 млн грн.

Уже 3 октября ему сообщили о подозрении, а 9 октября Высший антикоррупционный суд отстранил его от должности. Подробнее - в материале РБК-Украина.

 

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