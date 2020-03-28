У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби

Виконком Сумської міської ради ухвалив рішення про посилення обмежувальних заходів у Сумах на час карантину через коронавірус в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Згідно з рішенням виконкому, починаючи з 28 березня та до завершення карантину мешканцям Сум та Сумської міської об'єднаної територіальної громади забороняється:

залишати свої помешкання (дозволяється лише для пересування на роботу, відвідування аптеки чи магазинів, візиту до лікаря, проведення ритуальних обрядів, вигулу тварин, відвідування правоохоронних органів чи категорій людей, яким необхідна допомога);

виходити на вулицю без засобів індивідуального захисту;

користуватися дитячими та спортивними майданчиками;

пересуватися вулицями групами понад дві особи, крім деяких випадків;

дітям віком до 14 років пересуватися вулицями без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 бути на вулиці після 20:00;

палити, вживати їжу та напої у парках, скверах, лісопаркових зонах, прибережних смугах;

відвідувати заклади, робота яких заборонена під час карантину.

При виході на вулицю громадяни повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, та на вимогу правоохоронців зобов’язані пред’явити ці документи, а також повідомити своє місце проживання та мету, з якою вийшли на вулицю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області лабораторно підтвердили 5 випадків зараження коронавірусом. Серед заражених 2 особи, які контактували з померлою від коронавірусу конотопчанкою, та двоє мешканців Сум.