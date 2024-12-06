В Сумах запустили "сладкие маршруты" для детей ко Дню святого Николая: расписание движения

Сегодня, 6 декабря 2024 года, в Сумах запускают ряд "сладких маршрутов" троллейбусов - ко Дню святого Николая. Цель акции - поздравить детей-пассажиров с праздником.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП СГС "Электроавтотранс" в Facebook.
В коммунальном предприятии Сумского городского совета рассказали, что сегодня пассажиры могут присоединиться к праздничной акции ко Дню святого Николая, в рамках которой будут поздравлять детей-пассажиров.
Уточняется, что в связи с отключениями электроэнергии перечень праздничных маршрутов был несколько скорректирован:
В целом же обновленный список "сладких маршрутов" в Сумах выглядит так:
Пост КП СМР "Электроавтотранс" (скриншот: facebook.com/КП СМР "Електроавтотранс")
Напомним, ранее мы рассказывали, как объяснить ребенку, почему святой Николай принес не тот подарок, о котором он писал в письме Чудотворцу.
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