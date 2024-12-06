В Сумах запустили "сладкие маршруты" для детей ко Дню святого Николая: расписание движения

График движения "сладких маршрутов" троллейбусов в Сумах

В коммунальном предприятии Сумского городского совета рассказали, что сегодня пассажиры могут присоединиться к праздничной акции ко Дню святого Николая, в рамках которой будут поздравлять детей-пассажиров.

Уточняется, что в связи с отключениями электроэнергии перечень праздничных маршрутов был несколько скорректирован:

вместо маршрута №7 поздравлять детей планируют на маршруте №8

маршрута №1 - не будет

В целом же обновленный список "сладких маршрутов" в Сумах выглядит так:

маршрут №8 (номер троллейбуса "095") с направлением движения "Химгородок - Петропавловская улица - улица Герасима Кондратьева", будет курсировать с 10:35 до 11:20

(номер троллейбуса "095") с направлением движения "Химгородок - Петропавловская улица - улица Герасима Кондратьева", маршрут №5 (номер троллейбуса "082") с направлением движения "Универмаг "Киев" - проспект Михаила Лушпы - 12 мкрн - проспект Михаила Лушпы - Покровская площадь", будет курсировать с 12:05 до 13:00

(номер троллейбуса "082") с направлением движения "Универмаг "Киев" - проспект Михаила Лушпы - 12 мкрн - проспект Михаила Лушпы - Покровская площадь", маршрут №4 (номер троллейбуса "093") с направлением движения "Покровская площадь - Центральный рынок - проспект Шевченко - улица Троицкая - Центральный рынок", будет курсировать с 13:05 до 13:40

Пост КП СМР "Электроавтотранс" (скриншот: facebook.com/КП СМР "Електроавтотранс")