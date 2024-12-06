В Сумах запустили "сладкие маршруты" для детей ко Дню святого Николая: расписание движения
Сегодня, 6 декабря 2024 года, в Сумах запускают ряд "сладких маршрутов" троллейбусов - ко Дню святого Николая. Цель акции - поздравить детей-пассажиров с праздником.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП СГС "Электроавтотранс" в Facebook.
График движения "сладких маршрутов" троллейбусов в Сумах
В коммунальном предприятии Сумского городского совета рассказали, что сегодня пассажиры могут присоединиться к праздничной акции ко Дню святого Николая, в рамках которой будут поздравлять детей-пассажиров.
Уточняется, что в связи с отключениями электроэнергии перечень праздничных маршрутов был несколько скорректирован:
- вместо маршрута №7 поздравлять детей планируют на маршруте №8
- маршрута №1 - не будет
В целом же обновленный список "сладких маршрутов" в Сумах выглядит так:
- маршрут №8 (номер троллейбуса "095") с направлением движения "Химгородок - Петропавловская улица - улица Герасима Кондратьева", будет курсировать с 10:35 до 11:20
- маршрут №5 (номер троллейбуса "082") с направлением движения "Универмаг "Киев" - проспект Михаила Лушпы - 12 мкрн - проспект Михаила Лушпы - Покровская площадь", будет курсировать с 12:05 до 13:00
- маршрут №4 (номер троллейбуса "093") с направлением движения "Покровская площадь - Центральный рынок - проспект Шевченко - улица Троицкая - Центральный рынок", будет курсировать с 13:05 до 13:40
Пост КП СМР "Электроавтотранс" (скриншот: facebook.com/КП СМР "Електроавтотранс")
Напомним, ранее мы рассказывали, как объяснить ребенку, почему святой Николай принес не тот подарок, о котором он писал в письме Чудотворцу.
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