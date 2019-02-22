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У Сумах заступнику мера оголосили підозру через смерть дитини в ліфті

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 13:34
У Сумах заступнику мера оголосили підозру через смерть дитини в ліфті
Фото: Олександр Журба (rama.com.ua)

Також підозру оголосили ще одному чиновнику міськради

У Сумах заступнику міського голови Олександру Журбі оголосили підозру через смерть дитини в ліфті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обласну прокуратуру.

Повідомляється, що вчора Журбі повідомили про підозру у халатності, яка призвела до загибелі 2,5 місячного немовляти в ліфті. Зокрема, чиновник відповідав за контроль за експлуатацією житлового фонду, в тому числі утриманням ліфтового господарства. Він також очолює комісію із забезпечення безперебійної та безпечної роботи ліфтів.

Крім того, підозру вручили голові Департаменту інфраструктури Сумської міської ради Григорію Яременку, який укладав договори на капремонти понад 180 ліфтів, однак не забезпечив контроль за ремонтними роботами.

Повідомляється, що вже через місяць після капремонту ліфта мешканці почали скаржитися на його роботу.

Нагадаємо, 2 січня в Сумах коляску з дитиною затиснуло дверима ліфта, після чого він зірвався з 9 поверху. Від отриманих травм дитина померла.

За даними поліції, після перенастроювання ліфта він став їздити навіть при відкритих дверях.

 

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