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В Сумах запрещено отключать коммунальные услуги: почему это не хорошая новость

Сумы, Понедельник 22 апреля 2024 22:04
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В Сумах запрещено отключать коммунальные услуги: почему это не хорошая новость Фото: город Сумы (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Жители Сум получили право на выплаты внутриперемещенных лиц и мораторий на прекращение коммунальных услуг. Это связано с внесением города в список территорий возможных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сумского районного совета.

Как сообщается, 12 апреля Минреинтеграции внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, согласно которым с 6 марта город Сумы принадлежит к территориям возможных боевых действий.

Данный статус предоставил жителям общества право на определенные социальные выплаты, льготы и запрет прекращения жилищно-коммунальных услуг.

Теперь жители Сум, вынужденно выедут из города, смогут оформить статус внутренне перемещенного лица и при определенных условиях будут иметь право на получение выплаты от государства. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на одного взрослого человека и 3 тысячи - на одного ребенка или человека с инвалидностью.

К тому же жители города будут иметь право на гуманитарную или помощь на средства международных организаций.

"Важно, что теперь на жителей Сум распространяется мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание любых видов штрафов, а также взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в случае их неуплаты. Еще один нюанс - запрещено отключение услуг за долги в случае повреждения имущества в результате боевых действий", - отметил глава Сумского районного совета Геннадий Демьяненко.

Также на территориях возможных боевых действий возможно применение эвакуации в безопасные районы. Решения о проведении эвакуации принимаются на государственном, региональном, местном и объектовом уровнях.

Кроме того, для территорий возможных боевых действий не предусмотрены ограничения доступа к публичным электронным реестрам и проведение аукционов для продажи объектов малой приватизации.

В то же время, согласно Переходным положениям Налогового кодекса Украины, на территориях возможных боевых действий временно действует мораторий на проведение документальных проверок налогоплательщиков и на проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения (кроме налогоплательщиков, осуществляющих/осуществляющих деятельность в сфере производства и/ или реализации подакцизной продукции).

Мораторий на отключение коммунальных услуг

Напомним, в январе Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг, который был введен в 2022 году в связи с полномасштабным вторжением России.

Изменения предполагают, что украинцы снова смогут отключать от света, воды и тепла в случае задолженности.

Более подробно о решении правительства можете узнать в материале РБК-Украина.

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