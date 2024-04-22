В Сумах запрещено отключать коммунальные услуги: почему это не хорошая новость

Жители Сум получили право на выплаты внутриперемещенных лиц и мораторий на прекращение коммунальных услуг. Это связано с внесением города в список территорий возможных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сумского районного совета.

Как сообщается, 12 апреля Минреинтеграции внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, согласно которым с 6 марта город Сумы принадлежит к территориям возможных боевых действий.

Данный статус предоставил жителям общества право на определенные социальные выплаты, льготы и запрет прекращения жилищно-коммунальных услуг.

Теперь жители Сум, вынужденно выедут из города, смогут оформить статус внутренне перемещенного лица и при определенных условиях будут иметь право на получение выплаты от государства. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на одного взрослого человека и 3 тысячи - на одного ребенка или человека с инвалидностью.

К тому же жители города будут иметь право на гуманитарную или помощь на средства международных организаций.

"Важно, что теперь на жителей Сум распространяется мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание любых видов штрафов, а также взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в случае их неуплаты. Еще один нюанс - запрещено отключение услуг за долги в случае повреждения имущества в результате боевых действий", - отметил глава Сумского районного совета Геннадий Демьяненко.

Также на территориях возможных боевых действий возможно применение эвакуации в безопасные районы. Решения о проведении эвакуации принимаются на государственном, региональном, местном и объектовом уровнях.

Кроме того, для территорий возможных боевых действий не предусмотрены ограничения доступа к публичным электронным реестрам и проведение аукционов для продажи объектов малой приватизации.

В то же время, согласно Переходным положениям Налогового кодекса Украины, на территориях возможных боевых действий временно действует мораторий на проведение документальных проверок налогоплательщиков и на проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения (кроме налогоплательщиков, осуществляющих/осуществляющих деятельность в сфере производства и/ или реализации подакцизной продукции).